Ecco come Mourinho ha cambiato la Roma tra allenamenti e mentalità

Il tecnico non lascia nulla al caso e in questi mesi ha lavorato tanto sul gruppo per fargli fare un ulteriore salto di qualità sia nel gioco che nella personalità. Tanto lavoro negli allenamenti quotidiani, sia nello studio degli avversari sia nelle nuove idee tattiche da riproporre in partita.

Si parte naturalmente dallo studio dei moduli di gioco tramite il drone che sorvola Trigoria durante gli allenamenti, poi l'analisi degli avversari sul maxi schermo a bordo campo. Tanto lavoro di Mourinho sui singoli giocatori anche tramite i video: a tutti gli atleti vengono riproposti videi degli errori e delle giocate invece efficaci fatte in partita. Poi tanto lavoro sulle palle inattive, sui cross, i calci d'angolo e le situazioni uno contro uno sul portiere. Ma non solo, anche i "4 contro zero", quindi quattro giocatori che devono trovare le migliori soluzioni per entrare in area di rigore e segnare senza tentare subito il tiro in porta. La decisione sull'ultima giocata è l'aspetto che Mourinho vuole migliorare per rendere la sua Roma più cinica.

Lavoro in attacco ma anche in difesa, e i risultati si vedono. Quindici clean sheet stagionali, tre consecutivi nelle ultime gare tra campionato e Conference League grazie agli allenamenti sul piazzamento a zona e a uomo, lavoro scrupoloso sugli attaccanti avversari e le loro caratteristiche da tenere d'occhio nel corso della gara. Mourinho è riuscito a dare equilibrio alla squadra con il 3-5-2, con centrocampo e attacco sempre pronto a dare il proprio supporto alla squadra.