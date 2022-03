Roma, testa al Vitesse ma con un occhio sul derby: i cambi di Mourinho in Conference

"Testa solo al Vitesse, poi penseremo alla Lazio", il diktat di Mourinho e Pellegrini nel post partita di Udinese-Roma. Ma inevitabilmente alcuni giocatori cambieranno nella sfida contro gli olandesi, anche in virtù del risultato positivo maturato nella partita d'andata, oltre chiaramente alle squalifiche di Pellegrini e Sergio Oliveira.

La certezza si chiama MKhitartyan: l'armeno dopo aver scontato la squalifica contro l'Udinese tornerà in campo dal primo minuto per dare gioco e personalità alla squadra giallorossa. Possibile turno di riposo anche per Zaniolo, impossibile invece fare a meno di Abraham l'unico attaccante a segnare con conitnuità. In difesa per la squalifica di Mancini ci sarà Ibanez, mentre a centrocampo Cristante è favorito su Veretout. Contro la Lazio poi Mourinho schiererà la formazione al completo, per centrare una vittoria pesantissima sia per l'umore dei tifosi che in chiave classifica.

La formazione contro il Vitesse

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Pellegrini; Felix, Abraham.

La formazione contro la Lazio

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski, Pellegrini; Zaniolo, Abraham.