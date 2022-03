Roma, ansia Pellegrini: ha la febbre, derby a rischio 

ROMA - Lorenzo Pellegrini rischia di saltare il derby di domenica pomeriggio. Intanto il capitano della Roma non potrà essere questa mattina in Campidoglio, per l'incontro dei capitani di Roma e Lazio col sindaco Roberto Gualtieri in vista del derby, a causa di un attacco febbrile, peggiorato nella notte. Al suo posto Sergio Oliveira. Mourinho monitora la situazione di Pellegrini in chiave derby: le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore per capire se il centrocampista dovrà dare forfait.