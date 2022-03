Spinazzola, un altro stop and go: il piano della Roma

ROMA - La rincorsa di Leonardo Spinazzola ha subito un nuovo stop, per fortuna non grave, che ne ha ritardato il viaggio in Finlandia per il controllo finale propedeutico alla ripresa. Un problema non legato in alcun modo al tendine d’Achille, né ai muscoli, gli ha impedito di presentarsi alla visita, che era prevista la scorsa settimana. Il professor Lempainen lo aspetta nella clinica di Turku per i prossimi giorni, sperando di potergli finalmente concedere il green pass atletico: tutti i parametri di allenamento, prima del piccolo inconveniente, erano in linea con le aspettative, tanto che Spinazzola aveva anche ricominciato a svolgere una parte del lavoro con i compagni. Quindi le sensazioni sono complessivamente buone.