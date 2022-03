Veretout-Roma, è finita. Addio lungo quattro mesi

La Rottura

Il Covid party della moglie Sabrina, che si è risentita per gli inaccettabili insulti ricevuti via social ma ha candidamente ammesso di aver celebrato il compleanno in compagnia nonostante la consapevolezza di essere positiva al virus, è l’ultimo strappo di una situazione già compromessa. Già a novembre, quando Veretout ha rotto i rapporti con il procuratore Mario Giuffredi, si era capito che il suo futuro sarebbe stato lontano dalla Roma. Il motivo dello strappo è la trattativa per il rinnovo del contratto. E il manager ha fatto causa al giocatore chiedendo un risarcimento da 3 milioni. Tiago Pinto si era detto disposto a onorare una promessa precedente alla sua gestione, prolungando l’accordo in scadenza 2024 a una cifra sui 3,5 milioni netti a stagione. Ma Veretout, secondo quanto emerge dalle parti, ha fatto saltare il tavolo perché voleva uno stipendio più alto: dopo aver valutato i contratti di Abraham e Pellegrini, i più pagati della squadra, voleva essere trattato alla stessa maniera, ritenendo di meritare 6 milioni. Non solo. Si racconta di un colloquio privato con Mourinho, nel quale il giocatore si è sfogato esprimendo concetti duri: "Se non ci mettiamo d’accordo sul contratto, non gioco più" [...]