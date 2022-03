Roma, Veretout contro tutti: la cessione, la causa con l'agente e il futuro incerto

ROMA - Il silenzio assordante di Veretout, i post d'amore della moglie per Roma, e il club profondamente irritato per gli atteggiamenti della famiglia francese. Il centrocampista sta vivendo il suo peggior momento da quando veste la maglia giallorossa, quasi un ramake di come è finita la sua avventura alla Fiorentina, tra tante polemiche e in scadenza di contratto.

Questa volta a far infuriare però i tifosi sono gli atteggiamenti della famiglia Veretout, che ha festeggiato il compleanno della moglie nonostante la sua positività, e i retroscena sul rinnovo rifiutato a quattro milioni rivelato oggi sul Corriere dello Sport-Stadio.

Caso Veretout: i dettagli sul rinnovo, la causa con l'agente e il mercato

Ma non solo. Veretout è anche in causa con il suo agente Mario Giuffredi, che lo aveva portato alla Roma e che aveva intavolato la scorsa stagione un rinnovo di contratto di circa 3,5 milioni di euro che il calciatore avrebbe dovuto firmare in inverno. Salvo poi rifiutarlo chiedendo sei milioni, uno sproposito che ha profondamente infastidito la dirigenza giallorossa. Veretout e Giuffredi sono in causa e per l’ex viola c'è il rischio di dover pagare una penale di quasi 3 milioni. Intanto Veretout, aspettando un nuovo procuratore, ha chiesto di essere seguito da un legale francese di sua fiducia, presente probabilmente alla festa di compleanno della moglie di Veretout nel Principato.

Intanto difficilmente Veretout ritroverà una maglia da titolare da qui alla fine della stagione. Contro la Sampdoria sarà indisponibile, poi il club dovrà prendere una posizione nei suoi confronti: sarà multato per la leggerezza della moglie (nei contratti stipulati ci sono punti anche legati ai familiari), poi Mourinho deciderà cosa fare. In estate andrà via, ma al momento non fioccano richieste: per evitare una minusvalenza dovrà arrivare un'offerta superiore ai dieci milioni. La Roma e Veretout aspettano di potersi finalmente lasciare.