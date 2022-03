Karsdorp: "Che intesa con Abraham: continuerò a fargli assist"

ROMA - Finalmente la Roma sta riscoprendo il vero Karsdorp. La “locomotiva”, come è stato soprannominato in Olanda, sta tornando ai suoi livelli dopo aver passato qualche mese di appannamento legato alle tante partite giocate in stagione senza una vera e propria alternativa di livello sulla fascia destra. Il terzino olandese ha dato delle risposte significative soprattutto nelle ultime due partite contro Vitesse e Lazio. In entrambi i match ha realizzato un assist vincente, decisivo anche ai fini del risultato. Contro gli olandesi ha servito il pallone del pareggio che ha qualificato la Roma ai quarti di Conference League, contro la Lazio - oltre al lavoro difensivo - ha regalato un cross perfetto per il 2-0 di Abraham. Proprio della sintonia con il centravanti inglese ha parlato in un'intervista a Sky: "Dobbiamo ripartire dal derby perché è stata la nostra miglior partita dell’anno. Abraham è un attaccante speciale, i miei quattro assist per lui sono destinati a salire perché abbiamo un’intesa perfetta". Sulla Conference invece: "Vogliamo lottare per vincerla e comunque siamo ancora in corsa per il quarto posto".