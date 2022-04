Riise allo stadio per Bodo-Roma: il messaggio social fa impazzire i tifosi

Un gradito ospite questa sera all'Aspmyra Stadion di Bodø. A sostenere la Roma ci sarà anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: John Arne Riise, ex terzino giallorosso mai dimenticato dai tifosi. Il quarantunenne norvegese ha commentato una foto dell'account Instagram della Roma: “Ci vediamo allo stadio!". Subito l'inevitabile pioggia di "like" da parte dei romanisti per l'esterno che ha giocato tre stagioni in giallorosso prima del passaggio di proprietà e la prima era americana.