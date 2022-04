Borja Mayoral: “Il Real Madrid mi tiene d’occhio. Ma adesso basta prestiti”

ROMA - Borja Mayoral, ex attaccante della Roma ora in forza al Getafe, è stato intervistato da As parlando anche del suo ritorno al Real Madrid. Queste le sue parole: “Il treno Real non mi è ancora sfuggito, tutt’altro. Ho ancora un anno di contratto con il Real Madrid. Mi sono già affermato nell’élite e ho realizzato molti sogni, ma ne ho ancora molti da realizzare e ho molto tempo per dimostrare le cose. Giocare per il Real è uno di quei sogni e a un certo punto potrà succedere. Mi tengono in considerazione. A volte mi arrabbio per i tanti prestiti, ma vuol dire che non mi lasciano scappare facilmente“.