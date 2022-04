Roma, Zaniolo show: record europeo e uno condiviso con Haaland

ROMA - Nicolò Zaniolo fenomenale. Il talento della Roma è stato assoluto protagonista della sfida di Conference League contro il Bodo, con la sua tripletta da sogno che ha portato la qualificazione alla semifinale di Conference League. Numeri e record dell'attaccante giallorosso: Zaniolo è l'unico giocatore nato a partire dall'1/1/1999 a vantare almeno una doppietta in due differenti fasi a eliminazione diretta di due distinte coppe europee. Zaniolo, inoltre, è anche uno dei due giocatori nati a partire dall'1-1-1999 a vantare almeno due doppiette nella fase a eliminazione diretta delle coppe europee (l'altro è Erling Haaland). Tra i giocatori che militano in squadre dei maggiori cinque campionati europei, Zaniolo è l'unico nato a partire dall'1-1-1999 ad aver segnato una tripletta in una coppa europea 2021-22.