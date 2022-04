Roma, Mourinho furia social: pubblica il contatto Zaniolo-Meret

ROMA - José Mourinho una furia sugli arbitri. Il tecnico portoghese al termine del match contro il Napoli ha avuto parole al veleno nei confronti dell'arbitro Di Bello e il Var Di Paolo: "Nel calcio tutte e due le squadre hanno il diritto di giocare per vincere le partite, che lottino per lo scudetto, il 5° posto o la salvezza. Stavolta ci è stato tolto questo diritto. Il campionato si decide anche se gli arbitri sbagliano a favore delle squadre che giocano per lo scudetto. Stavolta sembrava impossibile per noi vincere questa partita, anche se non voglio parlare troppo. In qualche momento della gara ho sentito anche un po’ di vergogna per essere lì. Purtroppo per il calcio c’erano Di Paolo e Di Bello. Con questo arbitro sono dieci partite che non vinciamo. Sempre Di Bello in ogni partita ha dato un giallo a Zaniolo, per il quale poi arriva il momento di frustrazione. Ho avuto paura di finire in dieci, per questo ho fatto uscire Nicolò. Siamo fortunati che non ha trovato nulla nell’azione della nostra rete. Ogni volta che il pallone era in area del Napoli, prima della possibilità di fare gol per noi, fischiava fallo".