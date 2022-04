Mkhitaryan e Mourinho, rapporto al top: pronto il rinnovo con la Roma

Mourinho ha chiesto il rinnovo di Mkhitaryan

Non è un leader di spogliatoio, Micki. E’ anzi un tipo piuttosto introverso, fuori dal campo. Ma è un leader tecnico, di quelli che chiedono la palla quando scotta e la custodiscono gelosamente, concedendola solo a chi merita. Trequartista o mediano, tuttologo e metronomo, ha saputo trasformare la squadra anche a Napoli: entrato dopo l’intervallo, «per risparmiargli sei dei dodici chilometri che di solito percorre», Mkhitaryan ha impresso il cambio di stile. [...] Ma prima c’è un’altra trasferta, forse persino più impegnativa, in casa dell’Inter che non può perdere terreno per rivincere lo scudetto. Mkhitaryan avanzerà il raggio d’azione di qualche metro, vista la squalifica di Zaniolo, e magari potrà essere più pericoloso negli ultimi 16 metri, come è successo contro la Sampdoria. «Mi piacerebbe produrre più gol e più assist - ha raccontato - ma gioco dove vuole Mourinho». Con il quale il rapporto, dopo gli screzi che causarono la separazione a Manchester, è diventato splendido. E’ stato Mou a chiedere alla Roma di rinnovargli il contratto in scadenza. E il probabile assenso di Mkhitaryan dipende anche dalla presenza di Mourinho. Un sodalizio di campioni a Trigoria.

