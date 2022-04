Mourinho, cori e ovazione a San Siro: la sua reazione in campo

ROMA - Il ritorno a San Siro per Mourinho sarà sempre Special. Così anche in questa terzo Inter-Roma della stagione (due in campionato e uno in Coppa Italia) i tifosi nerazzurri hanno acclamato il tecnico portoghese vincitore del Triplete nel 2010. Fin dal riscaldamento delle due squadre nel pre partita al termine del match non sono mancati gli applausi e i cori della Curva Nord e di tutto San Siro per Mourinho, sempre rispettato nonostante adesso sia sulla panchina della rivale Roma. Al 73' tutto lo stadio ha cominciato a intonare cori per Lo Special One che in piedi davanti a bordocampo ha alzato un braccio in segno di saluto, ma senza gesti eclatanti per rispetto dei 4100 romanisti presenti nel settore ospiti, sul risultato di 3-0 per i nerazzurri. Ma per Mourinho il ritorno a San Siro sarà sempre speciale, da brividi.