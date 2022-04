Roma, parla Totti: "Allo stadio solo da tifoso. E forse vado a Leicester"

Consigli a Zaniolo, elogi a Pellegrini

Un tifoso come gli altri ma sicuramente speciale per la Roma, che nella doppia sfida contro gli inglesi (giovedì 28 aprile il primo round in trasferta) andrà a caccia della qualificazione per la finale di Conference League: "Manca un passo, ormai ci siamo e speriamo di centrare questo obiettivo" ha aggiunto Totti, che risponde poi sorridendo quando gli chiedono se Mourinho è l'allenatore giusto: "Volete discutere Mourinho?". Poi un pronostico sulla corsa scudetto ("Per me lo vince l'Inter") prima di dare un consiglio a Zaniolo: "Deve crescere, con tranquillità e serenità. Poi le cose vengono da sole". Una battuta infine su Pellegrini, che in giallorosso ha ereditato la sua fascia da capitano ed è romano come lui: "Ho sempre detto che era il capitano del futuro - ha concluso Totti -, è un ragazzo puro e sono contento che tanta gente lo abbia capito“.