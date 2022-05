Roma, Spinazzola spera nel grande giorno

ROMA - La festa dei lavoratori, la festa dei tifosi. E forse anche la festa di Leonardo Spinazzola . Sarà un primo maggio speciale per la Roma , che prova a battere il Bologna per difendere il quinto posto. E che potrebbe riabbracciare il giocatore più rimpianto della stagione, il migliore rinforzo possibile per la squadra del futuro. Mourinho è tentato di concedergli qualche minuto, se la partita lo consentirà, essendo stato convinto dai progressi atletici di Spina. Avrebbe anzi desiderato regalargli prima il debutto, ad esempio nell’ultima trasferta di campionato a San Siro contro l’Inter, ma poi ha preferito soprassedere.

E’ più bello e più giusto che il ritorno avvenga all’Olimpico, poi. In mezzo alla gente che lo ama, in uno stadio pieno fino all’ultimo seggiolino: la Roma ha finito ieri anche i biglietti dei Distinti Nord, che in teoria sarebbero stati riservati ai tifosi bolognesi. Di fronte alla scarsa richiesta, la società ha deciso di spostare nella tribuna centrale (la Monte Mario) gli ospiti per assecondare l’entusiasmo del popolo giallorosso. Sold out: sarà superata quota 64.000 spettatori, come è successo il 10 aprile per la partita contro la Salernitana. Quale migliore occasione allora per rivedere Spinazzola, che proprio quel giorno è tornato in panchina per la prima volta. Indizio: stasera allo stadio andranno anche familiari e amici, intuendo che può essere la domenica buona.

Roma, Spinazzola in crescita: ora il campo

Da un mese ormai Spinazzola si allena con il gruppo. Non è ancora al cento per cento, ovviamente. Ma ha ripreso confidenza da un po’ con i contrasti, con le partitelle di allenamento che non sono mai banali a Trigoria, sotto lo sguardo attento di Mourinho che non vede l’ora di sfruttarne le qualità. «Per me anche averlo per una partita sarà un successo - aveva detto l’allenatore qualche settimana fa - l’infortunio che ha subìto è il peggiore per un atleta. E’ molto infido, perché comporta una riabilitazione non lineare: up and down».

Spinazzola, il protocollo e il sorriso anche di Mancini per l'Italia

Il protocollo fissato dal professor Lempainen, il chirurgo finlandese che lo operò a Turku dieci mesi fa, stabilisce un rientro graduale: «Prima 10-15 minuti, poi 20 e così via. Ci vuole pazienza». E’ evidente che Spinazzola, ormai, potrà recuperare la piena efficienza soltanto in estate, quando potrà svolgere tutta la preparazione con i compagni. Ma rivederlo correre sulla fascia farà un bell’effetto. Anche a Roberto Mancini, che conta su di lui per la ripartenza della Nazionale verso il prossimo Europeo. Nessuno nel club Italia ha dimenticato la sua importanza, nella strada verso il trionfo di Wembley.