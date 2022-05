Roma, un anno dall’annuncio di Mourinho: i tifosi scatenati sui social

Dopo appena tre ore la bomba di mercato che ha scatenato un'indescrivibile euforia nella capitale. Una notizia che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo: José Mourinho nuovo tecnico della Roma.

Ore 15.09 del 4 maggio 2021, in maniera del tutto inaspettata il club giallorosso pubblicava un secondo post social con la foto dello Special One: "L'#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22!".

Incredulità e stupore tra i romanisti, tutti allo studio del post social per verificarne l'autenticità. Poi la corsa sul sito della Roma, in quegli istanti quasi bloccato dalle migliaia di visualizzazioni. La città di Roma in tilt in quel martedì 4 maggio, un pomeriggio piovoso e frastornato dall'incredibile notizia. A un anno di distanza l'euforia non è scemata, anzi, i tifosi sono sempre più innamorati dello Special One: "Io ancora non ci credo", scrive un tifoso sui social. "Delle volte mi fermo a pensare e scopro di non aver ancora realizzato veramente ciò che la Roma ha fatto. Abbiamo preso Mourinho, l'allenatore più forte del mondo". "Cento di questi giorni alla Roma e a José, nostro condottiero e magnifico sogno per vedere una squadra vincente".