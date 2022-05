Leicester, le mosse di Rodgers che spaventano la Roma

Anti-vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Roma di José Mourinho, valida per il ritorno delle semifinali di Conference League, e Brendan Rodgers cerca di smorzare un po’ gli entusiasmi e la tensione. Gli chiedono se è essenziale vincere la Conference League per restare in Europa e continuare ad attirare giovani di talento e lui risponde con schiettezza. «Attirare giovani di talento non è stato un problema negli ultimi anni, al di là del fatto se il Leicester fosse in Europa o meno - afferma - Credo che conti di più il club, l'organizzazione e il fatto di stare in Premier League francamente. Certo, vogliamo essere in Europa anche l'anno prossimo. Ma se non sarà così non credo che ciò inciderà più di tanto sul nostro mercato. Anzi, cercheremo di sfruttare il fatto di avere meno partite e quindi più tempo per allenarci». Uno degli elementi fondamentali degli ultimi mercati del Leicester (capace di portare al King Power talenti come Justin e Fofana) è stato Lee Congerton, il responsabile-mercato da poco passato all'Atalanta. Il Leicester però ha già trovato il suo sostituto: si tratta di Martyn Glover, prelevato dal Southampton. Sempre in tema di mercato, non si placano le voci attorno al centrocampista Youri Tielemans. Secondo quanto si scrive in Belgio, il giocatore, che finora non ha deciso di prolungare il contratto che lo lega al club, è pronto ad andare via ed è fiducioso che, a dodici mesi dallo scadenza, il Leicester non si opporrà. Per lui, offerte dalla Spagna.