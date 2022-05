Roma-Leicester, i quotidiani inglesi: "Mourinho fa ancora la storia, Abraham un gigante"

ROMA - "The italian job". Il The Guardian apre così la sezione dedicata alla vittoria della Roma contro il Leicester nella semifinale di Conference League. I quotidiani e siti britannici hanno commentato il successo di Mourinho e la caduta delle Foxes, elogiando però lo spettacolo dello stadio Olimpico e il grande tributo dei 64mila a Claudio Ranieri presente sugli spalti. Mourinho raggiunge un'altra finale europea: "Lo Special One fa ancora la storia", scrive il The Sun che poi mette in risalto l'emotività del tecnico che ha terminato la partita in lacrime per il successo dedicato ai tifosi e al club.