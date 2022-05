Roma, Zalewski: le congratulazioni del Ct della Polonia al Pantheon

ROMA - Il 22 maggio la Roma di Josè Mourinho affronterà il Feyenoord nella finale della Conference League 2022, tra i giallorossi che si sono messi in evidenza c'è il giovane Nicola Zalewski che ha ricevuto dei complimenti speciali. Infatti il Ct della Polonia Czeslaw Michniewicz ha incontrato il classe 2002 per congratularsi per questo traguardo e per la stagione che sta svolgendo, il tutto nella bellissima cornice del Pantheon presso Piazza della Rotona nella Capitale. La Polonia si è qualificata ai prossimi Mondiali in Qatar dopo aver eliminato la Svezia di Ibrahimovic ai Playoff, con molta probabilità Zalewski prenderà parte alla spedizione polacca.