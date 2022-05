Roma, gli ex Villar e Borja Majoral festeggiano la finale: "Siete incredibili!"

ROMA - Borja Mayoral e Gonzalo Villar esultano per la Roma. I colori giallorossi gli sono rimasti nel cuore nonostante in questa stagione abbiano giocato poco tanto da lasciare il club nel mercato invernale. Ma i due spagnoli, entrambi in forza al Getafe, non hanno fatto a meno di congratularsi con la squadra e i tifosi per il magnifico spettacolo offerto ieri all'Olimpico. Così entrambi sui propri social hanno postato una foto della serata elogiando la Roma e facendo i complimenti ai tifosi per lo spettacolo offerto.