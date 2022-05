Tutti a Tirana: 7000 biglietti e 2000 li offre la Roma

ROMA - Roma-Leicester è valsa una finale ma anche tanto altro. L’esaltazione della romanità, la rappresentazione della squadra che combatte per il popolo, di un tifo vecchie maniere trascinato dalla mentalità vincente del suo leader in panchina. La Roma e i tifosi hanno lottato insieme per raggiungere la finale di Conference League e adesso sognano un trofeo che manca a Trigoria da quattordici anni. L’euforia per la grande vittoria contro il Leicester si sta anche tramutando in ansia e apprensione per la finale. Non ancora per la sfida tra la squadra di Mourinho e gli olandesi del Feyenoord, ma per la paura di non riuscire a vivere quella storica partita a Tirana. Sia per i biglietti dell’Arena Kombëtar (ai tifosi giallorossi dovrebbero esserne riservati circa 7000), sia per gli spostamenti in Albania. Nei giorni scorsi già tanti tifosi hanno acquistato i biglietti aerei per la capitale albanese, anche senza la certezza di avere quelli per lo stadio. Voli aerei diretti andati a ruba e che sono schizzati alle stelle: nella tarda mattinata di ieri gli ultimi biglietti sono andati venduti per oltre 450 euro. Solo per l’andata. Insomma, i tifosi romanisti stanno facendo follie per assicurarsi la loro presenza a Tirana, e faranno di tutto per raggiungere la città e per acquistare un tagliando per accedere allo stadio.