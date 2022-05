Roma-Feyenoord nell'Arena Kombetare: alla scoperta dello stadio di Tirana

ROMA - La caccia al biglietto è aperta, i tifosi sono pronti a fare follie per assistere dal vivo al match tra Roma e Feyenoord in Albania , che per la prima volta ospiterà una finale di una competizione Uefa maggiore. Appuntamento quindi al 25 maggio nell’ Arena Kombëtare di Tirana , stadio scelto del comitato Esecutivo il 3 dicembre 2020. L’impianto è stato costruito con l'aiuto del programma di assistenza HatTrick della Uefa sul sito dell'ex stadio Qemal Stafa nel centro della capitale ed è stato inaugurato nel novembre 2019 con la sfida di qualificazione europea tra Albania e Franci a. L'investimento complessivo è stato stimato tra i 50-60 milioni di euro , il progetto è opera dello studio d'architettura italiano Archea Associati e dell'architetto fiorentino Marco Casamonti , e ha compreso la salvaguardia della facciata monumentale originale dello stadio precedente grazie a un intervento di restauro filologico operato dalla società fiorentina Tacheolab . L’Arena Kombëtareha può ospitare fino a 22.500 spettatori, ha un aspetto moderno con una torre angolare, un hotel da 80 camere, una vasta area commerciale e un parcheggio sotterraneo. Le quattro tribune prendono i nomi dall'eroe della seconda guerra mondiale Qemal Stafa e dalle bandiere dei club locali: Panajot Pano del Partizani , Fatmir Frashëri del KF Tirana e Vasillaq Zëri della Dinamo Tirana .

Tirana, come arrivare allo stadio

Per i tifosi sarà semplice raggiungere lo stadio che si trova al centro della capitale, in una zona ben collegata dai mezzi pubblici e facilmente raggiungibile a piedi anche dalla piazza Scanderbeg, il cuore della città. L’aeroporto dista circa 25 chilometri dallo stadio, ma è ben collegato: la soluzione più economica (2 euro per il biglietto) per arrivare vicino all’Arena è lo shuttle. Questo autobus, denominato “Rinass Express”, opera per 12 ore al giorno, dalle 6 alle 18, e consente di raggiungere facilmente il centro della città di Tirana.