Roma, follia Tirana: biglietti in vendita da 800 a 10mila euro. Tifosi furiosi

ROMA - Testa alla Fiorentina ma anche alla finale di Conference League. La Roma questa sera giocherà al Franchi ma i tifosi sono concentrati anche sulla finale di Tirana in programma il prossimo 25 maggio. E' caccia al biglietto per la grande sfida, domani la Uefa metterà a disposizione diecimila biglietti per la vendita libera (riservati a tutti, non sono alle due tifoserie), mentre su internet il bagarinaggio ha già portato a tagliandi messi all'asta o a prezzi altissimi.

Su Ebay alcuni tifosi che hanno ricevuto il biglietto gratuito dalla Roma per aver vinto il concorso hanno messo in vendita il loro tagliando: a cifre folli. Nella prima inserzione si legge 800 euro, nella seconda invece, ed è quella che sta facendo il giro dei social, il prezzo è addirittura 10mila euro per due biglietti. Oppure una controproposta.

Chiaramente sui social i tifosi stanno protestando, in tanti si sono registrati al concorso della Roma e trovano ingiusto vedere i biglietti gratuiti rimessi in vendita da privati, e tanti tifosi chiedono di individuare quali sono gli abbonati che stanno rivendendo il biglietto per poi ripetere il sorteggio.