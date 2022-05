Totti, punizione strepitosa: tira da centrocampo, il portiere può solo guardare | video

ROMA - Francesco Totti continua a stupire con gli scarpini. L'ex capitano della Roma regala spettacolo anche nel calcio a otto, con la squadra del suo centro sportivo. Ieri sera Totti ha regalato un'altra perla di classe, questa volta da calcio di punizione: tiro da centrocampo, con il pallone che ha scheggiato il palo e si è infilato in porta. Il portiere è rimasto immobile, convinto che quel pallone non prendesse il giusto effetto per depositarsi in rete.