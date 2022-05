Roma, via alla campagna abbonamenti: tutte le informazioni e le novità

ROMA - Quindici sold out stagionali, lo stadio sempre pieno e la voglia di restare tutti uniti per la Roma. I tifosi in questa stagione non hanno mai lasciato sola la Roma, né lo faranno la prossima stagione. Proprio per questo il club giallorosso oggi ha dato tutte le informazioni per la campagna abbonamenti che aprirà tra cinque giorni. Con diverse novità.

I tifosi potranno rinnovare o acquistare un nuovo abbonamento dalle ore 18 di mercoledì 18 maggio. La vendita libera scatterà invece alle ore 10 di lunedì 20 giugno.



Gli abbonamenti della Roma

Abbonamento Classic: Welcome pack; Cedibile per un massimo di 3 partite (big match esclusi)

Abbonamento Plus: Possibilità di gestire e rivendere il tuo posto per tutte le partite; Cedibile per un massimo di 3 partite (big match esclusi); Prevendita dedicata su competizioni europee e match di Coppa Italia; Prevendita e prezzo dedicati sull’acquisto di biglietti aggiuntivi per i big match; welcome pack

*Come funziona: * Non puoi andare alla partita? Metti in vendita tramite app “il mio posto” il tuo biglietto. Il tuo posto sarà in vendita al prezzo intero di riferimento. Se qualcuno acquista il tuo posto, ricevi il 60% dell’incasso sulla tua moneycard sotto forma di credito. Potrai usare il credito per successivi acquisti di biglietteria (abbonamenti e biglietti)

Es: Hai un abbonamento in Distinti Sud (valore singola partita = 18€). Per Roma-Fiorentina il prezzo del biglietto è di 45€*. Una volta venduto riceverai 27€

Questo sistema permetterà alla Roma anche di limitare gli acquisti su piattaforme parallele e non sicure per i nostri tifosi.



Novità Klarna

Attraverso la piattaforma di pagamento online Klarna, sarà possibile rateizzare l’acquisto dell’abbonamento in tre tranche. Non è un finanziamento, la rateizzazione non comporta costi maggiori.

Le date della campagna abbonamenti

La vendita degli abbonamenti inizierà mercoledì 18 maggio alle 18. Sono previste due fasi.

FASE 1: Dalle ore 18 di mercoledì 18 maggio alle ore 23:59 di giovedì 16 giugno.

Per tutta la durata della Fase 1 sarà garantita la conferma del posto agli abbonati 2021/22.



Dalle ore 18:00 del 18 maggio, e fino alle 18:00 del 31 maggio, i posti liberi di Curva Sud saranno a disposizione dei soli abbonati 21/22.



Contemporaneamente alla prelazione riservata agli abbonati 21/22, sui posti liberi sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento.



sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento. Dalle ore 10:00 del 1° giugno, i posti di Curva Sud saranno disponibili per i nuovi abbonati.

Cambio posto: dalle ore 10 di venerdì 17 giugno alle ore 9:59 di lunedì 20 giugno.

In questa fase i tifosi che hanno acquistato l’abbonamento avranno la possibilità di cambiare il posto (solo nello stesso settore) tramite l’apposita funzione presente nell’app.

FASE 2: Vendita libera dalle ore 10:00 di lunedì 20 giugno.