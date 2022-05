Effetto Mourinho anche sui social: diventa un tormentone su TikTok

ROMA - Chiamatelo “Effetto Mourinho”. Non solo quello che ha invaso la capitale nella sua prima stagione alla Roma, portando entusiasmo, una finale di Conference League e oltre un milione di tifosi a varcare i cancelli dell’Olimpico tra campionato e coppe, ma anche un vero e proprio trend che sta spopolando su Tik Tok. “I’m Josè Mourinho” è la nuova moda social: la voce dello Special One è un nuovo effetto utilizzato migliaia di volte in queste ultime ore non solo tra i giovani appassionati di calcio iscritti a Tik Tok ma anche da utenti non interessati al mondo del calcio. Ma come viene utilizzata la voce di Mourinho nei video? L’utente utilizza l’effetto Mou quando compie una mossa astuta, intelligente o furba. La sua voce è ripresa dallo spot registrato qualche mese fa per pubblicizzare le figurine Euro 2024 di cui Mourinho è testimonial. Insomma, l’effetto Mourinho colpisce anche i social.