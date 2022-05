Allenamento Roma: out Zaniolo e Mkhitaryan. Fuori anche Smalling e Karsdorp

ROMA - Torino e Tirana, due finali da vincere per chiudere la stagione con l’Europa League e un trofeo. Due giorni all’ultima sfida di campionato, sette invece al match contro il Feyenoord: una settimana di fuoco per la Roma e che deciderà per buona parte le sorti di un’intera stagione.

Questa mattina la squadra è scesa in campo a Trigoria sotto gli occhi dei giornalisti, per il Media Day organizzato dalla Uefa in vista del match del 25 maggio. Le buone notizie arrivano da Nicolò Zaniolo che ha recuperato dall'affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra, ma ha proseguito con il lavoro individuale insieme a Mkhitaryan che punta la finale di Tirana.

La Roma adesso studierà bene il piano di rientro in campo di Zaniolo: il ragazzo spera di giocare solo qualche minuto contro il Torino per poi tornare titolare e al 100% contro il Feyenoord, Mourinho prenderà la migliore decisione in base agli ultimi allenamenti prima del Torino. Assenti dall'allenamento anche Smalling e Karsdorp che hanno lavorato in palestra. Eldor Shomurodov e Stephan El Shaarawy in grande spolvero nell'allenamento odierno: i due si sono mossi bene in campo, soprattutto nella partitella finale, segnando diverse reti e strappando gli applausi dello staff di Mourinho e dei compagni di squadra.