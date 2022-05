Roma, Spinazzola: “Felice e motivato, vogliamo chiudere in bellezza” VIDEO

ROMA - Leonardo Spinazzola è pronto ad aiutare la Roma nelle prossime e decisive sfide tra campionato e Conference League. Prima il Torino, venerdì sera, poi la finale di Tirana in programma il prossimo 25 maggio. Il terzino ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone nel corso del Media Day organizzato dalla Uefa.

Come arrivate alla finale?

"Ci arriviamo bene, ci dobbiamo arrivare bene per chiudere in bellezza questo campionato, Torino è fondamentale. Poi avremo 5 giorni per preparare la finale".

Tu come ci arrivi?

"Ci arrivo bene, motivato, felice di essere qui e di poter giocare queste ultime due partite".

Pensavi a Tirana in questo periodo complicato? Ti ha dato forza?

"Sinceramente no, pensavo a rientrare in gruppo. Pian piano che miglioravo il pensiero di Tirana mi è entrato in testa".

Quali sono stati i momenti più difficili in questi mesi?

"Quando non vedevo progressi nel mio lavoro, battevo la testa sul muro, ma il muro rimaneva integro".