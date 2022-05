La Roma in Europa League: ecco quanto vale la qualificazione ai gironi

ROMA - La Roma si prende nell'ultima giornata di campionato la qualificazione all'Europa League. Obiettivo centrato con la vittoria contro il Torino per 3-0 grazie alla doppietta di Abraham e la rete di Pellegrini. Mourinho aspettando la finale di Conference League può dirsi soddisfatto, così come il club che potrà contare su nuovi fondi arrivati dalla qualificazione alla seconda competizione europea.

Ciascuno dei 32 club che si qualificano alla fase a gironi riceverà 3,63 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 3,4 milioni di euro e un saldo di 230.000 euro (2,92 milioni di euro a club nel 2018/21). Per ogni partita della fase a gironi di Europa League verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 630.000 euro per una vittoria e 210.000 euro per un pareggio. Gli importi non distribuiti (210.000) saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti alla fase a gironi con quote proporzionali al numero di vittorie. Le vincenti dei gironi riceveranno un bonus di 1,1 milioni di euro mentre le seconde 550.000 euro.

I club che si qualificano alla fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti contributi:

- Qualificazione per gli spareggi (in cui giocheranno le terze classificate nei gironi di Champions League contro le seconde in Europa League): 500.000 euro a club

- Qualificazione agli ottavi di finale: 1,2 milioni di euro a club

- Qualificazione ai quarti di finale: 1,8 milioni di euro a club

- Qualificazione alle semifinali: 2,8 milioni di euro a club

- Qualificazione alla finale: 4,6 milioni di euro a club

- La vincente della finale di UEFA Europa League riceverà 4 milioni di euro supplementari (uguale al 2018/21).