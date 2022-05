Roma, Pellegrini nominato miglior giocatore della Conference League

ROMA - Il Technical Observer Panel della UEFA ha nominato il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, come giocatore della stagione 2021/22 della UEFA Europa Conference League. Pellegrini ha segnato 5 gol in 12 match (4 in 10 dalla fase a gironi) nella competizione, fornendo anche 2 assist. Secondo solo ad Abraham in squadra per il numero di tiri in porta (22) e le sue giocate sono state importantissime per Mourinho durante tutta la competizione.