Abraham, la Premier chiama ma c'è solo la Roma

ROMA - Il quel caldo pomeriggio di Ferragosto, sotto il sole cocente e l’asfalto bollente di Ciampino, probabilmente Tammy Abraham aveva intuito quanto la piazza romana fosse particolare, diversa da quella londinese, affamata di passione e trofei. Cento tifosi erano lì ad aspettarlo alle 13 del 15 agosto, sotto il sole, aiutati soltanto dalle bottigliette d’acqua messe a disposizione gratuitamente dall’aeroporto per evitare il rischio di disidratazione. Tutto per il suo sbarco e due minuti di saluti prima di entrate nel van della Roma per procedere alle analisi di rito e alla firma sul contratto. A distanza di quasi un anno Abraham ha ben capito cosa significa essere un giocatore della Roma, cosa significa questa squadra per i tifosi e quanto questa piazza può dare a un giocatore che dà il massimo per la maglia. Il centravanti inglese ha vissuto una stagione da sogno, la migliore della sua carriera per affiatamento con la città, la squadra, i romanisti e il gol. Tutto è andato nel verso giusto, tutto è riuscito nel migliore dei modi tanto da riprendersi una maglia con la nazionale inglese e candidarsi seriamente per un posto in rosa nel prossimo Mondiale in Qatar.