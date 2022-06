Pellegrini con la 10, i tifosi dicono sì: “Ama la Roma, può indossarla con onore”

ROMA - Lorenzo Pellegrini ha conquistato tutti, da Mourinho a Totti fino naturalmente ai tifosi. Ecco perché l'idea di vederlo la prossima stagione con la maglia numero dieci adesso convince tutti quanti. Lorenzo non ha sentito il peso della maglia numero dieci indossata in Nazionale. Anzi, nelle due partite ha realizzato altrettanti gol. L’obiettivo di vestirla anche nella Roma non è lontano. Un'idea che piace ai tifosi, convinti di avere finalmente un degno erede di Totti: "Indossa la fascia con orgoglio e responsabilità, un onere e un onore", "Ha dimostrato di amare la Roma, di volerla difendere contro tutto e tutti, la 10 è preziosa ma lui ha i valori per vestirla", "Indossa la fascia da capitano, perché non può portare la 10?".

La dieci non è più un tabù per la maggioranza dei tifosi: "Totti accetterebbe volentieri di dare la sua dieci a Pellegrini", "Sono favorevole, meglio a un romano, romanista e capitano della Roma che a qualcun altro tra qualche anno", "Io gliela darei ad occhi chiusi, se non altro per l'amore che ha sempre dimostrato per questi colori, prendendosi anche le peggio critiche e non mollando manco un centimetro. Quindi assolutamente si, daje capitano".

E ancora su Pellegrini: "Non esiste che la 10 non la prenda più nessuno a Roma. Se aspettiamo uno che sia all'altezza di Totti tanto vale ritirarla. Pellegrini ha dimostrato di essere un vero capitano e un grande romanista oltre ad essere un gran giocatore. Se non a lui a chi?", "Ogni epoca ha il suo 10. Questa è la sua quindi se la merita finché starà qui. Non voglio vivere solo di ricordi".