Calendario Roma Serie A 2022-2023: le partite giornata per giornata

ROMA - Il sorteggio ha svelato la nuova Serie A 2022-2023 con il calendario di tutte le giornate della prossima stagione. Si parte prestissimo, già nel weekend del 13 e 14 agosto, complice il mondiale qatariota in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Per la Roma di José Mourinho l'esordio sarà all'Arechi contro la Salernitana (nella scorsa stagione il match fu disputato alla seconda giornata) mentre la prima dei giallorossi all'Olimpico è prevista per il weekend del 21 agosto contro la neopromossa Cremonese. Il primo big match per Abraham e compagni è in programma già alla terza giornata quando i giallorossi, campioni in carica della Conference League, faranno visita alla Juventus all'Allianz Stadium di Torino. Il ritorno di Mourinho a San Siro contro l'Inter è previsto per l'ottava giornata (2 ottobre) mentre il derby con la Lazio è in programma il 6 novembre (nella stessa giornata si gioca anche il derby d'Italia tra Juventus e Inter) con il ritorno fissato per il 19 marzo 2023. Il 2023 si aprirà con la sfida casalinga al Bologna e l'incrocio di San Siro con i campioni d'Italia del Milan (8 gennaio) mentre le due sentite gare con il Napoli sono programmate per il 23 ottobre 2022 (andata all'Olimpico) e 29 gennaio 2023 (match di ritorno al 'Maradona'). I giallorossi chiuderanno il loro campionato il 4 giugno 2023 in casa contro lo Spezia.