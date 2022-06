Shock Frattesi, telefono hackerato: compare nudo sui social

ROMA - Una brutta disavventura per Davide Frattesi, il talento del Sassuolo in orbita Roma. Sul suo profilo social è apparsa per qualche minuti una sua foto allo specchio completamente nudo. Il calciatore ha provveduto a rimuovere prontamente lo scatto dalle storie: “Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto... Mi dispiace!”, il commento di Frattesi sempre sui social. Il calciatore in questo momento è in vacanza ad Ibiza e una volta terminate le ferie spera di poter fare ritorno nella capitale per vestire nuovamente la maglia della Roma.