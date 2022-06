Abraham, Tomori e Ola Aina ad Haiti: balli e risate nella loro villa di lusso

ROMA - Abraham, Tomori e Ola Aina scatenati in vacanza. I tre calciatori rispettivamente di Roma, Milan e Torino stanno strascorrendo le vacanze insieme, tra balli, calcio e villle di lusso. I tre amici, insieme alle rispettive fidanzate, hanno prima trascorso una decina di giorni a Los Angeles e adesso invece si trovano in un'isola paradisiaca di Haiti, dove hanno affittato una maxi villa sull'oceano e con una grande piscina.

Divertimento e allenamento

Tanto divertimento, balli - come testimonia il video di Ola Aina, cene romantiche insieme alle fidanzate ma anche allenamento: i tre svolgono anche alcune sessioni per rimanere in forma e farsi trovare pronti per i raduni dei rispettivi club.