Roma, la strategia di Mourinho per l'estate: dal ritiro alle amichevoli

ROMA - La nuova stagione è ormai alle porte, ancora quattro giorni e poi tutta la squadra si radunerà a Trigoria per cominciare la preparazione sotto gli ordini di José Mourinho. Nelle prossime ore i giocatori e il tecnico portoghese rientreranno nella capitale dopo diverse settimane di vacanza, non i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali e che beneficeranno di qualche altro giorno di riposo. Eccezion fatta per Pellegrini che, da capitano, ha deciso di dare l’esempio tagliandosi le ferie per essere a disposizione dello Special One. Al Fulvio Bernardini è tutto pronto per il raduno: lunedì 4 i giocatori e lo staff sosterranno le visite mediche di idoneità sportiva per avere il via libera per gli allenamenti previsti dal giorno seguente. I primi test saranno esclusivamente atletici, per verificare la condizione fisica dei giocatori dopo le vacanze e monitorare il loro stato di forma dopo il programma di allenamento seguito in queste settimane di stop.

Mourinho, ritiro blindato Tanto lavoro atletico con il preparatore Stefano Rapetti, ma sempre con il pallone tra i piedi, come vuole Mourinho. I lavori su forza, resistenza, esplosività e fondo vengono eseguiti sempre con la sfera tra i piedi, per far sentire i giocatori a proprio agio già dai primi giorni, rendere gli allenamenti intensi favorendo anche lo sviluppo della concentrazione, ma anche dinamici rispetto alla semplice corsa o agli esercizi tra i conetti o le aste. Naturalmente il ritiro osserverà le stesse regole della stagione precedente. Massima privacy a Trigoria, allenamenti blindati (anche per i giornalisti e le televisioni) e nessuno vicino al campo dove la squadra lavora. Addetti alla sicurezza posizionati anche all’esterno del Fulvio Bernardini per evitare “fughe di notizie” e teloni posizionati ai lati del campo per coprire i lavori della squadra. Come un’estate fa, anche i primi due test contro squadre dilettantistiche (ma è possibile anche uno dei due match contro il Frosinone) saranno a porte chiuse, prima della partenza per il Portogallo.