Matic: "Roma la scelta giusta, sono qui per Mourinho. Pellegrini top"

ROMA - Primo giorno a Trigoria per Namanja Matic . Il centrocampista serbo è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma e questo pomeriggio si è presentato in conferenza stampa .

Prende parola Tiago Pinto: "Matic ha giocato più di 600 partite in carriera, ha vinto nove titoli, non ci sono bisogno di presentazioni. Sono orgoglioso perché lui ha fatto questa scelta, poteva scegliere qualunque cosa. In due tre giorni ci siamo messi d'accordo. Ci può aiutare dentro e fuori dal campo e nella mentalità".

La conferenza di Matic

Hai giocato molto sotto la guida di Mourinho, come nasce questa legame con lui e quale è il tuo primo obiettivo?

“Ci conosciamo bene, sono contento di ritrovarlo. La Roma è un grande club, sono molto felice. Solo Lampard ha giocato più di me con Mourinho, cercherò di superarlo. Questa squadra ha giocatori giovani e di qualità, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi”.

Da cosa deriva la tua decisione di lasciare la Premier per approdare in Serie A? Cosa sta succedendo a Manchester?

“Ho trascorso otto anni e mezzo della mia carriera in Premier. La Roma esercita una forte attrazione per tutti, la Serie A è un campionato interessante e sarà una bella sfida. Avrei potuto proseguire in Premier, ma ho deciso di cambiare esperienza. Vedremo come andranno le cose ma sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Il Manchester non vince da tanto, ma sicuramente migliorerà e gli auguro il meglio. Difficile dire cosa succederà, per me è stato motivo di orgoglio stare in uno dei club migliori al mondo”.