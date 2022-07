Sergio Oliveira saluta la Roma: "Non vi dimenticherò mai"

ROMA - Sergio Oliveira ringrazia la Roma. A breve sarà ufficiale il suo passaggio al Galatasaray, tanto che il centrocampista ha già salutato il Porto, ma anche la Roma su Instagram. Queste le sue parole in un post: "Ogni club è a suo modo unico e speciale, ma qualcuno occupa un posto speciale nel mio cuore. Desidero ringraziare tutti alla Roma per aver avuto l’opportunità di far parte di questo grande club. Il privilegio di lavorare da vicino con Mourinho, di giocare al fianco di calciatori straordinari, di essere assistito da uno staff fantastico è, personalmente, qualcosa che non dimenticherò mai. Inoltre, un grazie ENORME a tutti i tifosi. La vostra passione straordinaria mi ha fatto sentire parte della vostra famiglia dal primo minuto. Non dimenticherò mai la finale di Tirana e i festeggiamenti insieme a Roma. Grazie a tutti! DAJE ROMA!“.