La Roma in partenza per il Portogallo: c’è Zaniolo, assente Kluivert

ROMA - La Roma saluta Trigoria ed è pronta a volare in Portogallo. La squadra di José Mourinho questo pomeriggio alle 15 ha preso un volo Ita per Faro, regione del paese lusitano per cominciare la vera e propria preparazione estiva.

I giallorossi alle 14.30 sono scesi dal pullman (quello del club è partito sabato per il Portogallo) per entrare nel terminal 5 e imbarcarsi: il primo a scendere è stato Mourinho che ha salutato i cronisti presenti. Presente naturalmente Nicolò Zaniolo, fuori invece dai convocati Justin Kluivert al centro di trattative di mercato per la cessione. La squadra nel tardo pomeriggio sbarcherà a Faro, poi il trasferimento in pullman ad Albufeira sede del ritiro giallorosso.