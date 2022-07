ROMA - Spoiler sulla seconda maglia della Roma. Escono le prime foto in anteprima delladivisa targata New Balance, pronta a essere presentata ufficialmente nei prossimi giorni. La divisa, che come da tradizione sarà indossata in trasferta, sarà bianca con le scritte rosse. La novità principale sarà lo stemma, che non sarà a colori, ma riprenderà il bianco e rosso della maglia. Il collo a V avrà i bordi gialli e rossi.