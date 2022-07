Roma, ora Wijnaldum con l'aiuto del Psg

ROMA - L’arrivo di Dybala ha alimentato ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi, ma anche scatenato nuove fantasie per il calciomercato. Inevitabile visto il colpo a parametro zero e il desiderio di vedere qualche altro tassello importante all’interno della rosa di Mourinho per poter tornare a competere ad alti livelli. E allora il nome di Georginio Wijnaldum non può che calzare a pennello con i sogni dei romanisti. E anche quelli di Mourinho. Occorre però fare una premessa: senza l’aiuto del Paris Saint Germain l’affare non è neanche immaginabile. Perché il centrocampista olandese guadagna oltre nove milioni di euro netti, e nemmeno i benefici del decreto crescita potrebbero aiutare la Roma a chiudere un’operazione tanto onerosa. Ma dal momento che Galtier, nuovo tecnico dei francesi, ha messo sul mercato il giocatore la Roma sta pensando a un prestito oneroso con partecipazione dell’ingaggio (la metà) da parte dei parigini. L’operazione non è semplice, ma la Roma ci proverà grazie anche alla volontà dell’olandese di giocare per Mourinho.

Anche perché la pista Frattesi si è ormai raffreddata (se non congelata) per quella distanza che Roma e Sassuolo non riescono a colmare sul costo del cartellino. Pinto non vuole più rimanere agganciato al ventiduenne - che sta facendo di tutto per approdare in giallorosso -, e sta cercando nuove soluzioni per garantire a Mourinho un centrocampista di livello. È stato offerto anche Bakayoko (il Milan vorrebbe concludere il prestito), ma il profilo non convince.