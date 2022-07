Dybala, esordio contro l'Ascoli. Ma la Roma perde 1-0

ROMA - La Roma esce sconfitta nella terzultima amichevole estiva. La squadra di Mourinho ha perso contro l'Ascoli di Bucchi nel match giocato a porte chiude dentro il Fulvio Bernardini. Roma scarica e stanca dall'intensa preparazione pre stagionale portata avanti dallo staff giallorosso in vista dell'inizio del campionato in programma il 14 agosto contro la Salernitana. Una partita giocata sottotono e meno intensamente rispetto alle altre, anche per preservare le energie in vista del test del 30 luglio contro il Tottenham.

Roma, l'esordio di Dybala contro l'Ascoli

Formazionne completamente rimaneggiata nel primo tempo, ma anche Paulo Dybala che ha esordito ufficialmente con la maglia giallorossa nel tridente composto da El Shaarawy e Volpato. Alcune seconde linee, come Bove gli attaccanti e Vina schierato nuovamente tra i difensori centrali, a confermare che per Mourinho il test è servito più come allenamento atletico che per testare le tattiche della squadra. A realizzare il gol vittoria dell'Ascoli Botteghin al 67' sugli sviluppi di un corner calciato da Falasco. Domani la Roma partirà alla volta di Israele: appuntamento a sabato per il match contro il Tottenham di Conte, con la formazione titolare e sicuramente più intensità nella partita.