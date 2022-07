Wijnaldum alla Roma, ci siamo: si può chiudere in Israele 

È stata un’altra giornata frenetica, tra sussurri e smentite, che si è spenta in una ragionevole certezza: Georginio Wijnaldum giocherà nella Roma, grazie all’intervento diretto di Dan Friedkin che ha chiesto all’amico presidente Al-Khelaifi di liberare il giocatore. La trattativa con il Psg però non è ancora chiusa ed è in mano a due manager portoghesi, Luis Campos e Tiago Pinto, che stanno lavorando per limare le distanze. L’occasione per un faccia a faccia può essere, per puro caso, il viaggio comune in Israele: la Roma giocherà sabato a Haifa un’amichevole contro il Tottenham mentre il Psg domenica sarà impegnato a Tel Aviv (un’ora d’auto) nella Supercoppa di Francia contro il Nantes. Non è dato sapere se Galtier, l’allenatore dei francesi, convocherà Wijnaldum per il primo atto ufficiale della stagione. Ma se valgono gli indizi, le sensazioni sono negative: già nell’ultimo test gli esuberi del Psg erano stati esclusi. E ieri, tanto per non dare nell’occhio, Wijnaldum ha modificato le foto dei profili social, inserendo immagini che non contengono la maglia del Paris.

Il nodo Secondo le ultime indiscrezioni, le parti hanno concordato la formula del trasferimento: sarà un prestito gratuito con diritto di riscatto, con obbligo automatico se Wijnaldum raggiungerà la metà delle presenze e la Roma si qualificherà alla Champions League 2023/24. In quel caso, sarebbe pronto per il giocatore un contratto fino al 2025. Manca invece l’intesa sullo stipendio. Perché il Psg per il momento non intende contribuire in buona parte - la Roma chiede la metà - al pagamento dell’ingaggio per il primo anno. Wijnaldum da parte sua sarebbe disposto a ridursi di circa un milione gli emolumenti pur di facilitare il trasferimento, come il procuratore ha comunicato a Tiago Pinto nell’incontro avvenuto lunedì a Trigoria, perché vuole giocare con continuità nei mesi che conducono al Mondiale: Louis van Gaal, ct dell’Olanda, lo ha escluso dalle convocazioni per la Nations League di giugno e anche prima lo aveva utilizzato di meno, avendo notato che nel Psg non riusciva a esprimere le sue qualità.