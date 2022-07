Roma, così sei forte: Mourinho può alzare il tiro

Ottimismo

Le pressioni di Mou, mediatiche e non solo, hanno fruttato grandi risposte della società. In partenza per Israele (oggi) e con la prima di Serie A lontana 17 giorni, la Roma è quasi fatta. Ed è giusto non soffermarsi sull’amichevole persa ieri a Trigoria contro l’Ascoli (0-1), utile soprattutto a Dybala per mettere minuti nelle gambe. Quando sbarcherà Wijnaldum anche il centrocampo sarà al completo, per caratteristiche e numero. Georginio detto Gini sarà il nuovo Mkhitaryan, per qualità ed esperienza. Qualcuno piuttosto dovrà partire, a cominciare da Villar che è sempre vicino al Monza. Per non parlare di Diawara, che è difficilissimo da piazzare perché ha un ingaggio da 2,5 milioni netti. Da valutare pure Veretout, che Mourinho vorrebbe tenere. Per il resto, servirebbe un quinto difensore centrale, possibilmente mancino. Ma se anche arrivasse dallo United in prestito l’ivoriano Bailly, sarebbe un’operazione avallata dall’allenatore. Che con questo ragazzo ha lavorato con profitto a Manchester. Ma in sostanza la squadra rinnovata dispone di titolari di livello e alternative all’altezza. Basti pensare che in un ipotetico 3-4-1-2 di base, potrebbero andare in panchina giocatori come Zaniolo, Cristante e Zalewski e Karsdorp.