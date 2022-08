Roma, capitan Pellegrini è lo Special in campo

ROMA - La Roma dei due re, la Roma dei Friedkin, la Roma di Mourinho. Ma è anche (sempre di più) la Roma di Lorenzo Pellegrini, rappresentante perfetto della nuova era, appassionata e ambiziosa. Squadra e capitano, in un rapporto simbiotico quanto virtuoso, procedono insieme nel percorso di crescita generale prendendo forza l’una dall’altro. Nella qualità, prima di tutto, e pure nel carattere. Se avete visto le amichevoli principali del mese di luglio, contro lo Sporting e l’altro ieri contro il Tottenham, Pellegrini si è cimentato in un ruolo insolito: il giustiziere. Nel primo caso, in Algarve, ha spintonato un avversario per difendere il fratellino Zalewski, che era stato attaccato con eccessiva foga, nel secondo a Haifa ha reagito a un fallo di Romero accendendo un focolaio di rissa. Le ruggini tra lui e il difensore si perdono nei tempi in cui Romero giocava nell’Atalanta.

Pellegrini e la mentalità Mourinho È l’effetto della mentalità che Mourinho sta trasferendo a tutti i giocatori. Mai abbassare la tensione, mai accettare un sopruso. E Pellegrini, che con l’allenatore ha stabilito da subito un feeling straordinario, l’ha assimilata velocemente. Da bonaccione, fin troppo educato con avversari e arbitri, ha cambiato registro indurendo la personalità. Niente di esagerato ma ha aggiunto quella componente che serve a guadagnare il rispetto nei momenti di campo che da fuori non si vedono. A Haifa è stato pure sfortunato perché nel finale, quando già era stato ammonito per la reazione sul fallaccio di Romero, ha beccato una gomitata involontaria da Emerson Royal che gli è costata quattro punti in fronte. Ma sono cose che capitano, a un capitàno. Non ci saranno problemi per l’esordio in campionato a Salerno. Anzi Lorenzo sarà disponibile anche per la serata di gala di domenica prossima all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk.

Roma, il progetto tecnico Il nuovo Pellegrini è centrale nel progetto tecnico come e più di prima. Nella posizione e nei compiti, almeno per ciò che Mourinho ha sperimentato per un’ora contro il Tottenham. Per schierare tutti insieme i magnifici quattro, e quindi far posto a Dybala, è stato Lorenzo a scalare sulla linea dei centrocampisti. Un po’ mezz’ala, un po’ regista. Un test intrigante, che lo ha riportato ai primi anni della carriera, quando faceva l’interno e si lanciava negli spazi. Pellegrini ha garantito il concentrato di qualità nel palleggio di cui è capace e al tempo stesso è riuscito con l’intelligenza tattica a non sbilanciare la squadra. Se Mourinho dovesse insistere su questo assetto, lui si adeguerebbe senza problemi. Anche se giocando quindici-venti metri più avanti potrebbe essere più produttivo per se stesso e per la Roma.