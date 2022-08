Svolta Roma, il segreto di Mourinho: il progetto Special funziona

ROMA - Liberate gli slogan: i magnifici quattro, il quadrato magico, i fab four, il quartetto fantasia. Alzate il volume dei sogni, perché il primo è già rumorosa realtà: tutto è possibile in questa Roma. Abraham, Dybala, Zaniolo e Pellegrini insieme è verità scritta dall’amichevole contro il Tottenham, una delle migliori del campionato dei migliori, ed è una soluzione tattica che José Mourinho sta valutando di estendere anche alle partite che valgono punti e qualificazioni. Ma è solo una delle opzioni immaginate, perché l’imminente sbarco di Wijnaldum arricchirà l’organico e le potenzialità di una squadra che si sta abituando a cambiare pelle in corsa a seconda del risultato e dell’obiettivo.

Qualità Roma Sembrava un azzardo, un progetto attuabile soltanto contro avversarie commestibili e magari solo per pochi minuti. Invece Mourinho ha saputo assemblare tutto il talento che aveva a disposizione nel test estivo al quale teneva di più, contro il club che lo aveva ripudiato. Ha funzionato. Non solo e non tanto nella produzione offensiva, in una partita complessivamente povera di occasioni da gol. Ma anche e soprattutto nell’atteggiamento e nel coraggio della squadra, che nel primo tempo ha costretto il Tottenham a difendersi tenendo i pericoli a distanza dalla porta di Rui Patricio. Dybala, che è rimasto in campo un’ora alla prima esibizione da calciatore della Roma, ha lasciato intuire i lampi di genio che diventeranno frequenti nel corso della stagione, dialogando fitto soprattutto con Pellegrini e indicando traiettorie e movimenti ai compagni. Zaniolo si è sfiancato nel sacrificio difensivo, impedendo ai centrali inglesi di organizzare una manovra lucida. Abraham ancora non è il centravanti spaccaporte che abbiamo conosciuto ma con la sua generosità ha contribuito a offuscare i tentativi di risalita degli avversari. Non è una Roma perfetta. Ma ha imboccato una direzione precisa che farà divertire i tifosi, pronti ad accogliere i loro beniamini nella presentazione di domenica contro lo Shakhtar Donetsk: all’Olimpico sono attesi 50.000 spettatori, incuranti del mare e delle ferie.

Roma, equilibrio e solidità Hanno colpito l’equilibrio e la solidità della squadra di Haifa, che ricorderemo magari nei prossimi mesi come pioniera di una nuova filosofia. Mourinho, insieme alle quattro stelle, ha valorizzato Zalewski - oggi farà gli esami per la distorsione alla caviglia, ma non dovrebbero esserci danni gravi - che nella prima mezz’ora è stato devastante. Ha chiesto a Karsdorp, sull’altra fascia, di non esagerare con le scorribande, perché da quella parte scorreva Perisic e serviva un aiuto per Mancini su Son. E ha ottenuto dai tre difensori una partita tosta per aggressività e attenzione. Ibañez peraltro si è tolto lo sfizio di segnare il gol decisivo. Se il Tottenham di Harry Kane, capitano della nazionale inglese, non ha mai tirato nello specchio della porta a una settimana del debutto in Premier League le possibilità sono due: o Conte ha un problema serio in vista della sua stagione oppure la Roma ha raggiunto un livello di consapevolezza e stabilità che è proprio delle grandi squadre.