Wijnaldum con le valigie pronte: lo sbarco a Roma entro 48 ore

ROMA - Gini Wijnaldum aspetta soltanto il via libera del Psg per prendere un volo e sbarcare nella capitale. Il giocatore già da ieri ha le valigie pronte e aspetta di poter finalmente lasciare Parigi e accasarsi alla corte di Mourinho. L'ex Liverpool in questi ultimi dieci giorni ha mandato tanti segnali social ai due club e ai tifosi, per spingere sulla trattativa e certificare la sua volontà di vestire la maglia giallorossa.

Wijnaldum ha anche deciso di togliersi qualche bonus facile per facilitare l'operazione, ormai in via di definizione. Tanto che Roma e Psg contano di chiudere l'affare già oggi, con la possibilità di vedere l'olandese a Trigoria tra domani e mercoledì. I tifosi non vedono l'ora di vederlo in campo, Mourinho sta spingendo per averlo il prima possibile: a meno di due settimana dall'inizio della stagione lo Special One spera di averlo nelle prossime 24-48 ore per poterlo allenare per il via della Serie A.

Il fratello di Gini già segue la Roma sui social, il centrocampista ha messo anche dei like alle presentazioni di Dybala. Vuole la Roma, tanto da aver rifiutato offerte sia in Francia che in inghilterra. È solo la questione di tempo, poco tempo.