Roma, Kluivert e Calafiori scartati da Mourinho: si allenano con gli esuberi

ROMA - Niente reintegro per Justin Kluivert e Riccardo Calafiori. I due giocatori dopo non aver partecipato al ritiro della Roma in Portogallo, non rientreranno nei piani di Mourinho e quindi non si alleneranno con la prima squadra. I due giocatori da oggi cominceranno la loro personale preparazione atletica ma con il gruppetto dei giocatori definiti esuberi, quindi Gonzalo Villar, Amadou Diawara, Alessio Riccardi e altri giovani.