Roma, sarà festa all'Olimpico. In autunno il Giappone

ROMA - L’entusiasmo visto ieri a Ciampino per l’arrivo di Gini Wijnaldum è solo l’antipasto della grande festa che si scatenerà domenica sera per la prima partita della nuova stagione allo stadio Olimpico . Sale la febbre dei tifosi per la prima di Dybala nello stadio casalingo, ma anche per la presentazione della nuova squadra costruita dal club per lottare sugli obiettivi stagionali e vincere nuovi trofei. I romanisti sono pronti per la prima della Joya, ma non solo: domenica si celebreranno i giocatori che hanno alzato lo scorso 25 maggio il trofeo della Conference League, poi i nuovi acquisti e naturalmente José Mourinho, tecnico che ha guidato la squadra al trionfo alla sua prima stagione nella capitale. Ma gli applausi saranno anche per la direzione sportiva e la presidenza anche ieri protagonista dell’arrivo del centrocampista olandese.

Olimpico sold out

Quei tifosi che hanno preso d’assalto i biglietti. L’Olimpico sarà sold out, oltre sessantamila romanisti saranno allo stadio per celebrare la nuova squadra che sta facendo sognare vittorie e trofei. Tutti vogliono salutare Dybala, Wijnaldum, e i nuovi acquisti. Senza dimenticare il capitano Pellegrini e tutti i giocatori che hanno vinto il trofeo europeo che mancava da 61 anni. Ieri, in un solo giorno, sono andati esauriti anche i biglietti dei Distinti nord ovest aperti per l’incredibile richiesta. Sarà una stagione all’insegna dell’entusiasmo, non solo in Italia. Perché a novembre, durante la sosta per il Mondiale in Qatar, la Roma potrebbe volare in Giappone. Come hanno riportato i media asiatici, la squadra giallorossa dovrebbe partire in direzione Yokohama per affrontare gli F-Marinos e altri club giapponesi. Insomma, per la Roma sarà una stagione esaltante, in Italia e in giro per il mondo.