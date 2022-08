Roma, Veretout è partito per Marsiglia: 11 milioni più bonus

ROMA - Jordan Veretout questa mattina alle 11.30 ha preso un volo privato dall'aeroporto di Ciampino per sbarcare a Marsiglia. Il centrocampista francese oggi effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con il suo nuovo club. La Roma è riuscita a trovare l’accordo con il club francese per la cessione a titolo definitivo: 11 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus totali divisi in questo modo: 2 milioni al raggiungimento di novanta presenze, gli altri 2,5 saranno legati alla qualificazione in Champions League del Marsiglia nei prossimi due anni (1,25 milioni all’anno).